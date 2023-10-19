Buturlina (Sumarokova) Elizaveta Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Buturlina (Sumarokova) Elizaveta Petrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1731

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутурлина) Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова (Бутурлина) Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апухтина (Бутурлина) Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Islenyeva (Buturlina) Maria Arkadievna

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: (Бутурлина) Анастасия Аркадьевна

Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

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