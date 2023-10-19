Buturlina (Sumarokova) Elizaveta Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутурлина) Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова (Бутурлина) Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апухтина (Бутурлина) Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Islenyeva (Buturlina) Maria Arkadievna
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: (Бутурлина) Анастасия Аркадьевна
Отец ребёнка: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович