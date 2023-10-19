Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Российская Империя
Рождение ребёнка
19.10.1778
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.09.1784
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
13.11.1785
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
18.10.1792
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1796
Сын: Рунич Федор Павлович
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черевина Александра Павловна
Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович
Работа или профессия
Неизвестно