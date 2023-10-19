Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Мать: Buturlina Elizaveta Petrovna

Российская Империя
Рождение ребёнка
19.10.1778

Сын: Рунич Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.09.1784

Сын: Рунич Александр Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
13.11.1785

Сын: Рунич Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рунич Николай Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
18.10.1792

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
22.03.1796

Сын: Рунич Федор Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рунич Сергей Павлович

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черевина Александра Павловна

Отец ребёнка: Рунич Павел Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
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