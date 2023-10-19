Рунич Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунич Дмитрий Павлович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

19.10.1778

Дата смерти

01.06.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1778

Отец: Рунич Павел Степанович

Мать: Рунич Варвара Аркадьевна

Российская Империя
Бракосочетание
28.09.1806

Жена: Рунич Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рунич Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рунич Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рунич Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Рунич Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
01.06.1860
Российская Империя
Российская Империя
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