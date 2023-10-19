Рунич Дмитрий Павлович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения19.10.1778
Дата смерти01.06.1860
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1778
Отец: Рунич Павел Степанович
Мать: Рунич Варвара Аркадьевна
Российская Империя
Бракосочетание
28.09.1806
Жена: Рунич Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Рунич Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рунич Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
01.06.1860
Российская Империя
Российская Империя