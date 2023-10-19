Рунич (Ефимович) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунич (Ефимович) Екатерина Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.03.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
28.09.1806

Муж: Рунич Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рунич Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рунич Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рунич Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Рунич Дмитрий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1863
Российская Империя
Российская Империя
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