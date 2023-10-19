Рунич (Ефимович) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.03.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.09.1806
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Рунич Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рунич Дмитрий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1863
Российская Империя
Российская Империя