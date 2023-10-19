Рунич Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти27.10.1858
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Рунич Павел Степанович
Мать: Рунич Варвара Аркадьевна
Бракосочетание
04.07.1817
Жена: Рунич Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1818
Сын: Рунич Павел ст. Николаевич
Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1821
Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.03.1823
Сын: Рунич Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.10.1858