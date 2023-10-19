Рунич Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРунич Николай Павлович

Рунич Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Рунич Павел Степанович

Мать: Рунич Варвара Аркадьевна

Бракосочетание
04.07.1817

Жена: Рунич Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1818

Сын: Рунич Павел ст. Николаевич

Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.01.1821

Сын: Рунич Павел Николаевич

Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.03.1823

Сын: Рунич Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рунич Софья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.10.1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close