Черевина (Рунич) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевина (Рунич) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рунич Павел Степанович

Мать: Рунич (Бутурлина) Варвара Аркадьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1809

Муж: Черевин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Черевин Павел Александрович

Отец ребёнка: Черевин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.08.1818

Сын: Черевин Александр Александрович

Отец ребёнка: Черевин Александр Григорьевич

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