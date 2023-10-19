Черевина (Рунич) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
01.07.1810
Сын: Черевин Павел Александрович
Отец ребёнка: Черевин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1818
Сын: Черевин Александр Александрович
Отец ребёнка: Черевин Александр Григорьевич