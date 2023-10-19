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Черевин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.05.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1809

Жена: Черевина Александра Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Черевин Павел Александрович

Мать ребёнка: Черевина Александра Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1818

Сын: Черевин Александр Александрович

Мать ребёнка: Черевина Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1818
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