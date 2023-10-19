Черевин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти03.05.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
01.07.1810
Сын: Черевин Павел Александрович
Мать ребёнка: Черевина Александра Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1818
Сын: Черевин Александр Александрович
Мать ребёнка: Черевина Александра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1818