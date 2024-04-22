Хвощинский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1845
Дата смерти07.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1845
Бракосочетание
19.01.1875
Жена: Хвощинская Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
04.11.1876
Дочь: Princess Gollytsin Ekaterina Nikolaievna Николаевна
Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна
Nikolaisvska
Рождение ребёнка
26.11.1878
Сын: Граф Головкин-Хвощинский Георгий (Юрий) Николаевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хвощинский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна
Смерть
07.04.1912