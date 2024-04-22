Хвощинский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвощинский Николай Васильевич

Хвощинский Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.01.1845

Дата смерти

07.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1845

Отец: Хвощинский Василий Богданович

Мать: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.01.1875

Жена: Хвощинская Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
04.11.1876

Дочь: Princess Gollytsin Ekaterina Nikolaievna Николаевна

Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна

Nikolaisvska
Рождение ребёнка
26.11.1878

Сын: Граф Головкин-Хвощинский Георгий (Юрий) Николаевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Хвощинский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Хвощинская Елена Юрьевна

Смерть
07.04.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close