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Хвощинский Василий Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1839

Жена: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Арапова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Тульская губ.
Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Хвощинский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Хвощинский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Хвощинский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

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