Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

avatar

Место рождения

Тульская губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Хвощинский Василий Богданович

Мать: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Тульская губ.
Рождение ребёнка
25.06.1869

Сын: Хвощинский Владимир Гермогенович (Богданович)

Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
08.01.1872

Сын: Хвощинский Александр Богданович

Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
16.07.1878

Дочь: Kosatkina-Rostoffsky Olga Bogdanovna

Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Хвощинский Василий Богданович

Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвощинский Юрий Богданович

Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1911
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close