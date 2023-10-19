Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич
Место рожденияТульская губ.
Дата рождения1842
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Тульская губ.
Рождение ребёнка
25.06.1869
Рождение ребёнка
08.01.1872
Сын: Хвощинский Александр Богданович
Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
16.07.1878
Дочь: Kosatkina-Rostoffsky Olga Bogdanovna
Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хвощинский Василий Богданович
Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвощинский Юрий Богданович
Мать ребёнка: Хвощинская Александра Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1911
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область