Хвощинская (Кряжова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощинская (Кряжова) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1869

Сын: Хвощинский Владимир Гермогенович (Богданович)

Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1872

Сын: Хвощинский Александр Богданович

Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1878

Дочь: Kosatkina-Rostoffsky Olga Bogdanovna

Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Хвощинский Василий Богданович

Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвощинский Юрий Богданович

Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

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