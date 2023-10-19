Хвощинская (Кряжова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1869
Рождение ребёнка
08.01.1872
Сын: Хвощинский Александр Богданович
Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1878
Дочь: Kosatkina-Rostoffsky Olga Bogdanovna
Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хвощинский Василий Богданович
Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвощинский Юрий Богданович
Отец ребёнка: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич