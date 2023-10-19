Арапова (Хвощинская) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
11.11.1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Арапова Мария Александровна
Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Арапова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Офросимова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910