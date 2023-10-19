Арапова (Хвощинская) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Хвощинская) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хвощинский Василий Богданович

Мать: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Бракосочетание
11.11.1859

Муж: Arapov Alexander Ustinovich

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Арапова Мария Александровна

Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Арапова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Офросимова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Arapov Alexander Ustinovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910
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