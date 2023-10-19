Аристова (Хвощинская) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1873
Дочь: Аристова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1874
Сын: Аристов Николай Александрович
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1878
Сын: Аристов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Аристов Александр Александрович
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Аристова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Аристова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1886
Дочь: Аристова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.04.1887
Сын: Аристов Борис Александрович
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Аристова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Аристова Мария Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно