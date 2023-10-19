Аристова (Хвощинская) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Хвощинская) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвощинский Василий Богданович

Мать: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Рождение ребёнка
13.11.1873

Дочь: Аристова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1874

Сын: Аристов Николай Александрович

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1878

Сын: Аристов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Аристов Александр Александрович

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Аристова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Аристова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1886

Дочь: Аристова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.04.1887

Сын: Аристов Борис Александрович

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Аристова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: Аристова Мария Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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