Хвощинская (княжна Голицына) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1850
Дата смерти24.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
04.11.1876
Дочь: Princess Gollytsin Ekaterina Nikolaievna Николаевна
Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич
Nikolaisvska
Рождение ребёнка
26.11.1878
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хвощинский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.1907