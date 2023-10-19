Хвощинская (княжна Голицына) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощинская (княжна Голицына) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1850

Дата смерти

24.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Хвощинский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1876

Дочь: Princess Gollytsin Ekaterina Nikolaievna Николаевна

Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич

Nikolaisvska
Рождение ребёнка
26.11.1878

Сын: Граф Головкин-Хвощинский Георгий (Юрий) Николаевич

Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Хвощинский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Хвощинский Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.1907
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