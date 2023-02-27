(Анищенкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Анищенков Пётр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рогозин Роман
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Кирилл
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Тихон
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773