(Анищенкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анищенкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Анищенков Пётр

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Роман

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Николай

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Кирилл

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Тихон

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рогозин Стефан

Отец ребёнка: Рогозин Осип Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Осип Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1773
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