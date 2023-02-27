(Анищенкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анищенков Пётр
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Анищенкова) Наталья
Отец ребёнка: Анищенков Пётр
Смерть
1786
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область