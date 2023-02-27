(Анищенкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анищенкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анищенков Пётр

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Анищенкова) Наталья

Отец ребёнка: Анищенков Пётр

Смерть
1786
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

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