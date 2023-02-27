Рогозин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Рогозин Осип Борисович

Мать: (Анищенкова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Рогозина) Екатерина

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рогозина) Прасковья

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Игнат

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Рогозина) Степанида

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Рогозина) Марина

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Рогозина) Матрёна

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия

Смерть
Неизвестно

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