Рогозин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Рогозин Осип Борисович
Мать: (Анищенкова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Рогозина) Екатерина
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Рогозина) Прасковья
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Игнат
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Рогозина) Степанида
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Рогозина) Марина
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Рогозина) Матрёна
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефимия
Смерть
Неизвестно