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Рогозин Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Рогозин Осип Борисович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рогозин Кузьма

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1839
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