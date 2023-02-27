Рогозин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Рогозин Осип Борисович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рогозин Кузьма
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1839