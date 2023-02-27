Рогозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Рогозин Осип Борисович
Мать: (Анищенкова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Рогозина) Софья
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Леонтий
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Даниил
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна
Смерть
Неизвестно