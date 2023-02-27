Рогозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Рогозин Осип Борисович

Мать: (Анищенкова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Рогозина) Софья

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Леонтий

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Даниил

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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