Рогозин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рогозин Иван

Мать: (Рогозина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Варвара

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рогозина) Мария

Мать ребёнка: (Рогозина) Варвара

Смерть
Неизвестно

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