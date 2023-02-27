Рогозин Осип Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Рогозин Борис Григорьевич
Мать: Рогозина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рогозин Роман
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Кирилл
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Тихон
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: Наталья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1829