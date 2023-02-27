Рогозин Осип Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Осип Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Рогозин Борис Григорьевич

Мать: Рогозина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Роман

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Кирилл

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1829
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