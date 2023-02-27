Анищенков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анищенков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Анищенков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анищенкова) Анна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Анищенкова) Наталья

Мать ребёнка: (Анищенкова) Анна

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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