Анищенков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Анищенков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Анищенкова) Анна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Анищенкова) Наталья
Мать ребёнка: (Анищенкова) Анна
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно