Корзников Илья Гаврилович
Место рожденияд. Мичковская, Большое Заборье
Дата рождения15.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1860
д. Мичковская, Большое Заборье
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Настасья Ильинична
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лукина Мария Ильинична
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1910
Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна
Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Заборье
Смерть
Неизвестно