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Корзников Илья Гаврилович

Место рождения

д. Мичковская, Большое Заборье

Дата рождения

15.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1860

Отец: Корзников Гаврил Ефимович

Мать: Корзникова Наталья Александровна

д. Мичковская, Большое Заборье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Августа Петровна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Настасья Ильинична

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лукина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1901

Сын: Корзников Ириней Ильич

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье
Рождение ребёнка
1905

Сын: Корзников Капитон Ильич

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1910

Сын: Корзников Гордей Ильич

Мать ребёнка: Корзникова Августа Петровна

Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Заборье
Смерть
Неизвестно

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