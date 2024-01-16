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Корзников Ириней Ильич

Место рождения

Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье

Дата рождения

1901

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Корзников Илья Гаврилович

Мать: Корзникова Августа Петровна

Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье
Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Анна Иринеевна

Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Пелагея Иринеевна

Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Дочь: Анна Иринеевна

Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична

Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
16.02.1942
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