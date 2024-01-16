Корзников Ириней Ильич
Место рожденияВологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье
Дата рождения1901
Дата смерти16.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Б. Заборье
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Анна Иринеевна
Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Пелагея Иринеевна
Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична
Рождение ребёнка
10.06.1927
Дочь: Анна Иринеевна
Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична
Рождение ребёнка
24.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична
Рождение ребёнка
15.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Мария (Маремьяна) Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
16.02.1942