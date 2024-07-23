(Корзникова) Татьяна Ильинична
Место рожденияд. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Степан Алексеевич
д. Наволок Кич-городецкого
Смерть
Неизвестно