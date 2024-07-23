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(Корзникова) Татьяна Ильинична

Место рождения

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Корзников Илья Гаврилович

Мать: Корзникова Августа Петровна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Степан Алексеевич

д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Степан Алексеевич

д. Наволок Кич-городецкого
Смерть
Неизвестно

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