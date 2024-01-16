(Корзникова) Настасья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корзникова) Настасья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1904 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Корзников Илья Гаврилович

Мать: Корзникова Августа Петровна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Дамиан Александрович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Дамиан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Дамиан Александрович

Смерть
Неизвестно
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