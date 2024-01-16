(Корзникова) Настасья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Дамиан Александрович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Дамиан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно