Корзников Гаврил Ефимович
Место рожденияд. Заборье Нижнеентальского с/с
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1859
Сын: Корзников Кузьма Гаврилович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1860
Сын: Корзников Илья Гаврилович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна
д. Мичковская, Большое Заборье
Рождение ребёнка
05.02.1866
Дочь: Христина Гавриловна
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна
д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно