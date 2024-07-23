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Корзников Гаврил Ефимович

Место рождения

д. Заборье Нижнеентальского с/с

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Корзников Ефим Иванович

Мать: Корзникова Степанида Ивановна

д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Наталья Александровна

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корзников Кузьма Гаврилович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1860

Сын: Корзников Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна

д. Мичковская, Большое Заборье
Рождение ребёнка
05.02.1866

Дочь: Христина Гавриловна

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Александровна

д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно

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