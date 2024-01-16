Корзникова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Корзников Семён Ефимович

Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корзников Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корзников Гаврил Ефимович

Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович

д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Ефим Иванович

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
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