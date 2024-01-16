Корзникова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1821
Сын: Корзников Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1824
Сын: Корзников Гаврил Ефимович
Отец ребёнка: Корзников Ефим Иванович
д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно