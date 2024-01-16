Корзников Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Ефим Иванович

Корзников Ефим Иванович

Место рождения

д. Мичковская, Заборье тож

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Корзников Иван Павлович

Мать: Корзникова Марфа Ермолаевна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Корзников Семён Ефимович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корзников Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корзников Гаврил Ефимович

Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна

д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Степанида Ивановна

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close