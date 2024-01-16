Корзников Ефим Иванович
Место рожденияд. Мичковская, Заборье тож
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Василий Ефимович
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1821
Сын: Корзников Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1824
Сын: Корзников Гаврил Ефимович
Мать ребёнка: Корзникова Степанида Ивановна
д. Заборье Нижнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно