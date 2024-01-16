Корзников Василий Ефимович
Место рожденияд. Мичковская, Заборье тож
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корзников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Леонтьевна
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корзников Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна
д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно