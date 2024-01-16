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Корзников Василий Ефимович

Место рождения

д. Мичковская, Заборье тож

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Корзников Ефим Иванович

Мать: Корзникова Степанида Ивановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корзников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корзников Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Степановна

д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Наталья Степановна

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
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