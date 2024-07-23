Корзникова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1859
Сын: Корзников Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1860
Сын: Корзников Илья Гаврилович
Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович
д. Мичковская, Большое Заборье
Рождение ребёнка
05.02.1866
Дочь: Христина Гавриловна
Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович
д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно