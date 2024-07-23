Корзникова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Гаврил Ефимович

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корзников Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1860

Сын: Корзников Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович

д. Мичковская, Большое Заборье
Рождение ребёнка
05.02.1866

Дочь: Христина Гавриловна

Отец ребёнка: Корзников Гаврил Ефимович

д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно

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