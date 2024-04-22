Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична
Место рождения
Дата рождения04.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лука
Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука
Крадихино
Смерть
Неизвестно