Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична

Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907

Отец: Корзников Илья Гаврилович

Мать: Корзникова Августа Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лука

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука

Крадихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close