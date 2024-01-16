Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука

Место рождения

Крадихино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крадихино
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична

Крадихино
Смерть
Неизвестно
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