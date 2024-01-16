Лука
Место рожденияКрадихино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Понинарья (Аполлинария) Ильинична
Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Крадихино
Смерть
Неизвестно