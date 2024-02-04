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Степанида Степанова

Место рождения

Малоиванцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

28.09.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоиванцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Муж: Павлов Сергей Павлович

Запись №2 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянский сын Сергей Павлов; православный, первым браком, 20 лет и девица Стефанида Стефанова, дочь крестьянина Рузской округи, Ащеринской ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1881 ст.

Дочь: (Павлова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №4 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.

Сын: Павлов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №9 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
09.09.1886 ст.

Сын: Павлов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №14 Рузской округи, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
30.09.1889 ст.

Дочь: (Павлова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №15 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.04.1892 ст.

Дочь: (Павлова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №4 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
22.06.1895 ст.

Дочь: (Павлова) Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №7 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.

Дочь: Бокашова (Павлова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №6 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Смерть
28.09.1904 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Запись №19 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянина Сергея Павлова жена Стефанида Стефанова. 48 лет, от порока сердца. Исповедовал и приобщал священник Иоанн Крутяков. Погребе... Показать все
Похороны
30.09.1904 ст.

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