Степанида Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смерти28.09.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Запись №2 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянский сын Сергей Павлов; православный, первым браком, 20 лет и девица Стефанида Стефанова, дочь крестьянина Рузской округи, Ащеринской ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1881 ст.
Дочь: (Павлова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №4 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №9 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
09.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №14 Рузской округи, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Рождение ребёнка
30.09.1889 ст.
Дочь: (Павлова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №15 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.04.1892 ст.
Дочь: (Павлова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №4 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
22.06.1895 ст.
Дочь: (Павлова) Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №7 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.
Дочь: Бокашова (Павлова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Запись №6 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Смерть
28.09.1904 ст.
Запись №19 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянина Сергея Павлова жена Стефанида Стефанова. 48 лет, от порока сердца. Исповедовал и приобщал священник Иоанн Крутяков. Погребе... Показать все
Похороны
30.09.1904 ст.