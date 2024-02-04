(Павлова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.05.1881 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №4 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Крещение
17.05.1881 ст.
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Андрей Павлов и крестьянина Павла Лаврентьева дочь девица Пелагия Павлова Таинство крещения совершал города Рузы Покровской церкви священн... Показать все
Смерть
Неизвестно