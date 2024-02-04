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(Павлова) Елена Сергеевна

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1881 ст.

Отец: Павлов Сергей Павлович

Мать: Степанида Степанова

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №4 Рузской округи Государственной деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Крещение
17.05.1881 ст.
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Андрей Павлов и крестьянина Павла Лаврентьева дочь девица Пелагия Павлова Таинство крещения совершал города Рузы Покровской церкви священн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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