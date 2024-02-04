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(Павлова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1889 ст.

Отец: Павлов Сергей Павлович

Мать: Степанида Степанова

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №15 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
02.10.1889 ст.
Восприемниками были: Рузского уезда, Ащеринской волости деревни Кокшина крестьянина Михаила Андреева жена Пелагия Павлова Таинство крещения совершал священник Иоанн Соколов с псаломщиком Константином... Показать все
Смерть
Неизвестно

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