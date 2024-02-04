(Павлова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.09.1889 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №15 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
02.10.1889 ст.
Восприемниками были: Рузского уезда, Ащеринской волости деревни Кокшина крестьянина Михаила Андреева жена Пелагия Павлова Таинство крещения совершал священник Иоанн Соколов с псаломщиком Константином... Показать все
Смерть
Неизвестно