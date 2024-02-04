(Павлова) Агриппина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.06.1895 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №7 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
23.06.1895 ст.
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Иван Павлов и уволенного в запас армии 13 Владимирского Уланского полка рядового из крестьян той же деревни Копцева Димитрия Максимова Соко... Показать все
Смерть
Неизвестно