(Павлова) Агриппина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Агриппина Сергеевна

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.06.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895 ст.

Отец: Павлов Сергей Павлович

Мать: Степанида Степанова

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №7 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
23.06.1895 ст.
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Иван Павлов и уволенного в запас армии 13 Владимирского Уланского полка рядового из крестьян той же деревни Копцева Димитрия Максимова Соко... Показать все
Смерть
Неизвестно

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