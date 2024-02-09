Павлов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.04.1884 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №9 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Крещение
13.04.1884 ст.
Покровская, города Руза, церковь
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Иван Гаврилов и деревни Копцева крестьянина Павла Лаврентиева дочь девица Пелагия Павлова Таинство крещения совершал священник Иоанн Сокол... Показать все
Смерть
Неизвестно