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Павлов Иван Сергеевич

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1884 ст.

Отец: Павлов Сергей Павлович

Мать: Степанида Степанова

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №9 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православные
Крещение
13.04.1884 ст.
Покровская, города Руза, церковь
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянский сын Иван Гаврилов и деревни Копцева крестьянина Павла Лаврентиева дочь девица Пелагия Павлова Таинство крещения совершал священник Иоанн Сокол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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