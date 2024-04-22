Бокашова (Павлова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №6 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
16.03.1899 ст.
Покровская, г. Руза, церковь
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянин Андрей Павлов и Ащеринской волости, деревни Горок крестьянина Никифорова Матвеева дочь девица Евгения Никифорова Таинство крещения совершал свящ... Показать все
Бракосочетание
24.09.1921
Хотебцово, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Хотебцовском волостном, 1921 год. ЗАПИСЬ О БРАКЕ № записи: 46 Число и месяц заключения брака: 24 сентября Фамилия и имя: Бакашев Иван и Павлова Дарья Во... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1927
Дочь: Просукова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бокашов Иван Поликарпович
Руза, Рузский, Московская область
Хотебцовский Волостной Исполнительный Комитет Запись о рождении №49 от 19 апреля 1927 года Фамилия и имя: Бокашова Александра Время рождения: в 1927 году 16 числа Апреля месяца Место рождения: Рузск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно