Бокашова (Павлова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокашова (Павлова) Дарья Сергеевна

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899 ст.

Отец: Павлов Сергей Павлович

Мать: Степанида Степанова

Копцево, Рузский, Московская область
Запись №6 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
16.03.1899 ст.
Покровская, г. Руза, церковь
Восприемниками были: той же деревни Копцева крестьянин Андрей Павлов и Ащеринской волости, деревни Горок крестьянина Никифорова Матвеева дочь девица Евгения Никифорова Таинство крещения совершал свящ... Показать все
Бракосочетание
24.09.1921

Муж: Бокашов Иван Поликарпович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Хотебцовском волостном, 1921 год. ЗАПИСЬ О БРАКЕ № записи: 46 Число и месяц заключения брака: 24 сентября Фамилия и имя: Бакашев Иван и Павлова Дарья Во... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1927

Дочь: Просукова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бокашов Иван Поликарпович

Руза, Рузский, Московская область
Хотебцовский Волостной Исполнительный Комитет Запись о рождении №49 от 19 апреля 1927 года Фамилия и имя: Бокашова Александра Время рождения: в 1927 году 16 числа Апреля месяца Место рождения: Рузск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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