(Павлова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1892 ст.
Отец: Павлов Сергей Павлович
Мать: Степанида Степанова
Запись №4 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Стефанида Стефанова; оба православного вероисповедания
Крещение
09.04.1892 ст.
Восприемниками были: Уволенный в запас армии унтер-офицер 7 роты 21 пехотного Муромского полка, из крестьян деревни Копцева, Горбовской волости, Рузского уезда, Андрей Павлов Павлов и уволенного в зап... Показать все
Смерть
Неизвестно