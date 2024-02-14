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Болембах Борис

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

1863

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Болембах Вульф

Мать: Болембах (Файбусович) Рахиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петулова (Болембах) Евгения (Шейна)

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лев

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яновская (Болембах) Раиса

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдович (Болембах) Сара

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыгальницкая (Болембах) Екатерина

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Болембах Иоссер (Иосиф)

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Гуревич (Болембах) Надежда

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
1907

Сын: Болембах Израиль Борисович

Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)

Смерть
1943

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