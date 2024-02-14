Болембах Борис
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения1863
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Болембах Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петулова (Болембах) Евгения (Шейна)
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болембах Лев
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яновская (Болембах) Раиса
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдович (Болембах) Сара
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыгальницкая (Болембах) Екатерина
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
25.12.1889
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Гуревич (Болембах) Надежда
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Болембах Израиль Борисович
Мать ребёнка: Болембах Пелагея (Пэся)
Смерть
1943