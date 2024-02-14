Гуревич (Болембах) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Болембах) Надежда

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

10.01.1904

Дата смерти

08.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904

Отец: Болембах Борис

Мать: Болембах Пелагея (Пэся)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берман Соломон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Отец ребёнка: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Романова (Гуревич) Рахиль (Роня)

Отец ребёнка: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берман Соломон

Смерть
08.08.1985
Похороны
Неизвестно

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