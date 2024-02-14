Гуревич (Болембах) Надежда
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения10.01.1904
Дата смерти08.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904
Отец: Болембах Борис
Мать: Болембах Пелагея (Пэся)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берман Соломон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуревич Абрам
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)
Отец ребёнка: Гуревич Абрам
Рождение ребёнка
15.04.1929
Дочь: Романова (Гуревич) Рахиль (Роня)
Отец ребёнка: Гуревич Абрам
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берман Соломон
Смерть
08.08.1985
Похороны
Неизвестно