Гуревич Абрам
Место рожденияг.Бобруйск Белоруссия
Дата рождения10.03.1904
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)
Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Надежда
Рождение ребёнка
15.04.1929
Дочь: Романова (Гуревич) Рахиль (Роня)
Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Надежда
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно