Гуревич Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Абрам

Место рождения

г.Бобруйск Белоруссия

Дата рождения

10.03.1904

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904

Отец: Гуревич Лейб Давид (Самуил)

Мать: Гуревич (Болембах) Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич (Болембах) Надежда

Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Надежда

Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Романова (Гуревич) Рахиль (Роня)

Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Надежда

Смерть
1936
Похороны
Неизвестно

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