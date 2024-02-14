Болембах Пелагея (Пэся)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петулова (Болембах) Евгения (Шейна)
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болембах Лев
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яновская (Болембах) Раиса
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдович (Болембах) Сара
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыгальницкая (Болембах) Екатерина
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
25.12.1889
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Гуревич (Болембах) Надежда
Отец ребёнка: Болембах Борис
Рождение ребёнка
1907
Сын: Болембах Израиль Борисович
Отец ребёнка: Болембах Борис
Смерть
1929