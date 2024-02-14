Болембах Лев
Место рожденияПетровск Забайкальский, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болембах Борис
Мать: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Песя (Панна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Песя (Панна)
Рождение ребёнка
13.04.1923
Дочь: (Болембах) Серафима
Мать ребёнка: Болембах Песя (Панна)
Смерть
Неизвестно