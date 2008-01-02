(Болембах) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болембах) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1923

Дата смерти

02.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923

Отец: Болембах Лев

Мать: Болембах Песя (Панна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2008

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