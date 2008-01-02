(Болембах) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1923
Дата смерти02.01.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923
Отец: Болембах Лев
Мать: Болембах Песя (Панна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.2008