Болембах Песя (Панна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Песя (Панна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Лев

Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: (Болембах) Серафима

Отец ребёнка: Болембах Лев

Смерть
Неизвестно

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