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Болембах Иоссер (Иосиф)

Место рождения

Петровск Забайкальский, Россия

Дата рождения

25.12.1889

Дата смерти

07.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1889

Отец: Болембах Борис

Мать: Болембах Пелагея (Пэся)

Бракосочетание
08.11.1920

Жена: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
03.09.1922

Дочь: Шамес (Болембах) Ревека

Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: (Болембах) Вера

Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Киля (Болембах) Екатерина

Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Кельс (Болембах) Роза Иосифовна

Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Болембах Владимир

Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Смерть
07.07.1971
Похороны
Неизвестно

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