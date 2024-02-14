Болембах Иоссер (Иосиф)
Место рожденияПетровск Забайкальский, Россия
Дата рождения25.12.1889
Дата смерти07.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1889
Отец: Болембах Борис
Мать: Болембах Пелагея (Пэся)
Бракосочетание
08.11.1920
Рождение ребёнка
03.09.1922
Дочь: Шамес (Болембах) Ревека
Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: (Болембах) Вера
Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Киля (Болембах) Екатерина
Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Кельс (Болембах) Роза Иосифовна
Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Рождение ребёнка
11.11.1937
Сын: Болембах Владимир
Мать ребёнка: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Смерть
07.07.1971
Похороны
Неизвестно