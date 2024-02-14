Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1895

Дата смерти

13.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895

Отец: Кузнецов Исай Иосифович

Мать: Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1920

Муж: Болембах Иоссер (Иосиф)

Рождение ребёнка
03.09.1922

Дочь: Шамес (Болембах) Ревека

Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: (Болембах) Вера

Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)

Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Киля (Болембах) Екатерина

Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)

Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Кельс (Болембах) Роза Иосифовна

Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)

Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Болембах Владимир

Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)

Смерть
13.07.1972
Похороны
Неизвестно

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