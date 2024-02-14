Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1895
Дата смерти13.07.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1920
Рождение ребёнка
03.09.1922
Дочь: Шамес (Болембах) Ревека
Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: (Болембах) Вера
Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Киля (Болембах) Екатерина
Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Кельс (Болембах) Роза Иосифовна
Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)
Рождение ребёнка
11.11.1937
Сын: Болембах Владимир
Отец ребёнка: Болембах Иоссер (Иосиф)
Смерть
13.07.1972
Похороны
Неизвестно