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Шамес (Болембах) Ревека

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

03.09.1922

Дата смерти

03.09.1987

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1922

Отец: Болембах Иоссер (Иосиф)

Мать: Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамес Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамес Израиль

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.09.1987
Похороны
Неизвестно

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