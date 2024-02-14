Шамес (Болембах) Ревека
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения03.09.1922
Дата смерти03.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамес Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамес Израиль
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.09.1987
Похороны
Неизвестно